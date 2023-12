Nvidia löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher hat die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" erlaubt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem KGV von 26,63 ist Nvidia deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 67,41. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nvidia-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +19,73 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis ist positiv, da von insgesamt 18 Analysten 24 die Aktie als "Gut" einstufen. Die aktuellen Analystenberichte zeigen ein ähnliches Bild, mit einem Kursziel von 436,67 USD und einer Erwartung von -6,35 Prozent, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

