Nvidia: Die letzte Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia ist im Höhenrausch. Geht es nach Trendanalysten, soll sich bei dem KI-Wert aus den USA (der auf Hardware setzt) nichts daran ändern. Am Freitag ging es an den Börsen nur minimal um -0,1 % nach unten. Das sei nicht gravierend, so die Botschaft. Nvidia ist fast auf Allzeithoch-Niveau. Fast kein Investor ist gegenwärtig im Minus. Die Amerikaner werden nach Überzeugung der Analysten weiter steigen – aber jetzt wird es kurzfristig extrem spannend.

Nvidia: Nun ist es so weit!

Nvidia wird am 21.2. seine Quartalszahlen zum 4. Quartal vorlegen. Das ist ein Augenblick, den Analysten wie auch Investoren herbeisehnen. Läuft es wie zuletzt immer, wird Nvidia die Börsen erneut positiv überraschen. Das wäre ein erfreuliches Signal, heißt es.

Nvidia aber könnte theoretisch auch – so die Stimmen in den vergangenen Monaten – schon ausgereizt sein. In wenigen Tagen stehen alle Schätzungen klar auf dem Prüfstand. Wenn die Zahlen erneut besser als erwartet sind, dann ist der charttechnische Aufwärtstrend sicherlich zumindest in der Lage, sich fortzusetzen. Nach Ansicht der Experten sind darin gegenwärtig keine Hindernisse mehr zu sehen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...