Nvidia: Das hätte man wissen sollen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wer vor einem Jahr die Aktie von Nvidia gekauft hat, konnte nun bis zum heutigen Tag ein Plus von 256 % verbuchen. Am Montag ging es zwar lediglich um gut 1 % aufwärts. Dennoch: Die Aktie zeigt sich in sehr guter Verfassung. Die Notierungen bleiben aus der Warte der Analysten einer der großen Favoriten im KI-Boom.

Analysten gehen von steigenden Kursen aus!

Die Kurse sollten steigen, meinen die Experten jedenfalls mit Blick auf die neuen Rekordkurse und die jüngsten Zahlen. Danach wird der Umsatz nicht nur 2023 besser denn je zuvor gewesen sein, sondern auch im ersten Quartal 2024 gleich wieder klettern. Aktuell gehen die Amerikaner selbst von einem Erlös in Höhe von gut 24 Mrd. Dollar aus.

Das wäre erstaunlich: Die Nvidia ist nach Meinung einiger Beobachter schon lange am Ende des Booms. Aber alles läuft weiter!

