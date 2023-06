Nvidia - Ein beeindruckender Aufstieg dank künstlicher Intelligenz

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Ein wahres Börsenmärchen spielt sich derzeit bei Nvidia (ISIN: US67066G1040) ab. Mit einem atemberaubenden Plus von mehr als 164 Prozent seit Jahresbeginn könnte dieses Jahr als das drittstärkste seit 2000 in die Geschichte eingehen. Die Aktie des Tech-Riesen hat Investoren in Staunen versetzt und das Potenzial für weitere Erfolge scheint noch lange nicht ausgeschöpft zu sein.

Analysten sind sich einig, dass Nvidia trotz des Kursanstiegs immer noch unterbewertet ist. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 452,53 Dollar, was einem Potenzial von weiteren 18 Prozent entspricht. Besonders bullish ist Stacy Rasgon von Bernstein Research, der ein Kursziel von 475 Dollar sieht und darauf hinweist, dass Nvidia das Potenzial hat, besser als der Markt abzuschneiden.

Die jüngsten Zahlen von Nvidia haben alle Erwartungen...