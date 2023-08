Nvidia vor den Zahlen

Wenn das Tech-Aktien Masterclass Team zu Jahresbeginn gefragt hätten, wo sie die Nvidia-Aktie im Börsenjahr 2023 sehen, hätten sie gesagt: „Besser als der Index. Richtung Jahresende knapp zweistellig im Plus.“ Viele Gründe sind auszumachen, warum es – zu unserer Freude – ganz anders kam. Denn neben dem Run auf Künstliche Intelligenz-Aktien war es vor allem die ausgebliebende Rezession, die dafür gesorgt hatte, dass Nvidia in einem freundlichen Marktumfeld nach 8,5 Monaten 196,28% in der Gewinnzone liegt. Natürlich läuft es auch im Unternehmen deutlich besser als zu Jahresbeginn angenommen wurde. Der ganz große Sprung wird jedoch „erst“ in den kommenden 3 Jahren erwartet. Stimmen die Analystenprognosen, hat sich der Umsatz bis 2026 fast verdreifacht und der Gewinn mehr als vervierfacht.

Einen...