Nvidia: Was erwartet uns vor den Quartalszahlen?

Zu Beginn des Jahres hätte das Tech-Aktien Masterclass Team gefragt, wo sie die Nvidia-Aktie im Börsenjahr 2023 sehen. Ihre Antwort wäre gewesen: “Besser als der Index und gegen Ende des Jahres knapp zweistellig positiv.” Es gibt zahlreiche Faktoren, warum sich die Dinge erfreulicherweise anders entwickelt haben. Zum einen hat es den Run auf Aktien aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz gegeben, zum anderen ist eine Rezession ausgeblieben. Dies sorgte dafür, dass Nvidia nach 8,5 Monaten in einem freundlichen Marktumfeld mit einem Plus von 196.28% lag. Selbstverständlich geht es auch innerhalb des Unternehmens besser als zu Beginn des Jahres angenommen wurde – der deutlichste Sprung wird jedoch in den nächsten drei Jahren erwartet.

Laut Analystenprognosen könnte sich bis 2026 sowohl der Umsatz fast verdreifachen als auch...