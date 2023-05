Nvidia: Unstoppable Upward Trend Continues!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Willkommen zu einem weiteren Blogbeitrag! Heute befassen wir uns mit dem Thema “Nvidia-Aktie auf Rekordhoch!”

Trotz Pfingstmontag konnte die Nvidia-Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen und schloss den Handelstag mit einem Plus von fast 1,6%. Damit erreichte der Titel ein neues Allzeithoch. Die Leserinnen und Leser des Dienstes Hypergrowth Aktien sind ebenfalls informiert, da sich diese Aktie in deren Turbodepot befindet. In den letzten Tagen hat Nvidia mehrmals neue Grenzen durchbrochen. Analysten stellen sich nun die Frage, ob der Hype in diesem Tempo weitergehen kann – denn eine solche Wachstumsrate ist für eine Aktie eher untypisch.

Hintergrund: Am 25. Mai eröffnete der Titel nach einer Kurssteigerung von fast 25% ein sogenanntes Gap nach oben – so bezeichnen Charttechniker Kurslücken im Chartverlauf. Vorher hatten...