Nvidia: Unfassbare Werte - mehr als 200 %

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

der Kurs der Aktie Nvidia schafft inzwischen fast Woche für Woche einen neuen Rekord. Stark, wie Analysten und Investoren gleichsam meinen. Am Montag ging es für die Aktie gleich um fast 3 % aufwärts. Inzwischen gewinnt der Titel fast schon täglich. Am Freitag war es um gut 5,8 % aufwärts gegangen. Die Aktie steht davor, alle Analysten-Prognosen zu sprengen.

Das Unternehmen ist im Börsen-Dienst fest verankert und hat dort mittlerweile schon Gewinne von weiter über 360 % geschafft – wie gesagt: Das Ende ist offen. Denn das Unternehmen profitiert vom KI-Boom. Es gibt dazu beispielsweise eine Zahl vom Markt, die das ganze Ausmaß des Booms verdeutlicht.

Chip-Verkäufe steigen rasant!

Die Chip-Verkäufe steigen in diesem Jahr einer Einschätzung nach weltweit rasant. Die steigende Nachfrage nach KI-Anwendungen und Rechenkapazitäten lässt hier alle Grenzen sprengen. Die Automobilindustrie beispielsweise ist Vorreiter für die Anwendungen, denn automatisiertes oder halbautomatisiertes Fahren ist ein wahrscheinlich noch nachhaltigerer Entwicklungspfad als die reine Text- und Wissenserzeugung von ChatGPT und Co.

Grundlage ist das Unternehmen Semiconductor Industry Association (SIA), das die Zahlen bewertet hat. Die Chip-Verkäufe würden demnach weltweit um mehr als 13 % zunehmen Der Umsatz würde 2023 um 8 % gesunken sein, im neuen Jahr aber auf insgesamt 595 Mrd. Dollar ansteigen.

“KI ist ein superstarker Markt – ich denke, wenn man sich die Landschaft anschaut, gibt es eine Menge positiver Dinge zu sehen” – klarer kann man es kaum ausdrücken.

Mitten drin ist die Nvidia-Aktie. Das Unternehmen hat 2023 Quartal für Quartal alle Annahmen und Einschätzungen von Analysten gesprengt. Die Umsätze und die Gewinne sind jeweils deutlich nach oben korrigiert worden und am Tag der Verkündung der Quartalszahlen noch einmal gestiegen. So wird es aller Erwartung nach auch 2024 laufen: Die Zahlen von Nvidia werden besser sein als die Prognosen. Das wiederum kann die Aktie natürlich von einem Allzeithoch zum nächsten katapultieren.

Das Besondere daran: Beim Allzeithoch, wie wir es auch am Montag wieder sehen, ist kein einziger Anleger im Minus. Der Verkaufsdruck – also die Verlustgefahr – ist weitgehend bei Null. Das Risiko liegt praktisch also so darnieder wie fast zu keinem anderen Zeitpunkt.

Noch besser: In den vergangenen fünf Jahren hat die Aktie – OHNE KI-BOOM – schon 1.841 % gewonnen. Wenn sich das auch nur wiederholt – jetzt MIT KI-BOOM – verwandeln Sie 5.000 Euro in mehr als 50.000 Euro.

