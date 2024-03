Nvidia: Schon über 2 Billionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim

Nvidia bleibt eine der großen Aktien des laufenden Jahres. Es ging seit Jahresanfang um über 79 % aufwärts, womit die Aktie Apple, Amazon oder Alphabet und auch andere Technologie-Titel weit im Schach hielt. Die Aktie von Nvidia hat nun auch im Laufe der vergangenen Woche mit dem Plus von gut 1 % Zeichen gesetzt. Der Titel ist mit nun über 800 Euro am Markt den aktuellen Tops wieder näher gekommen. Es fehlen nach zwei schwächeren Tagen am Mittwoch und Donnerstag nun noch ca. 4 % bis zum absoluten Top.

Das Ziel bleibt: 1.000!

Chartanalysten haben durchaus ihren eigenen Blick auf die Entwicklung. Der Trend ist so stark, dass die Aktie durchaus um einen Anschluss an die Marke von 1.000 Euro kämpfen kann, so die Erwartung. Die Notierungen haben den GD100 und den GD200 mit einem Vorsprung von jeweils über 30 % weit abgehängt. Auch dies gilt als sehr gutes Zeichen!

