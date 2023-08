Nvidia Quartalsbericht: Erwarteter Gewinnanstieg von 305,20% trotz Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia wird in 82 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich um +305,20% steigen wird. Auf Jahressicht rechnen die Experten mit einem Umsatzminus von 0,00 Prozent und einem Gewinnrückgang von -26,40 Prozent.

Aktionäre haben bereits auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert und der Kurs hat sich in den letzten 30 Tagen um +3,62% verändert. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten auf 475,31 EUR steigen wird, was einen Gewinn von +9,53% bedeutet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die tatsächlichen Zahlen entwickeln werden und ob sie den Erwartungen entsprechen. Aktionäre sollten ihre Entscheidungen stets auf Basis fundierter Informationen treffen.