Nvidia: Noch zwei Tage

halten Sie sich fest: In zwei Tagen kann es zu einer regelrechten Revolution kommen. Die KI-Revolution, wie sie durch einen US-Wert verkörpert wird, der jetzt die nächsten Rekorde schon im Vorfeld des großen Ereignisses anstrebt. Nvidia wird am 22.2. seine Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen.

Schon jetzt wissen wir, dass die Aktie mehrfach nach den Quartalszahlen unfassbar nach oben ausgebrochen ist. Innerhalb eines Jahres ging es um fast 230 % aufwärts. Warum? Der KI-Boom hat gerade erst angefangen.

Ich erinnere mich zurück. Im Sommer 2023 war es, als die Analysten für Nvidia einen Umsatz von 7,2 Mrd. Dollar für das betreffende Quartal erwarteten. Nvidia lachte – und das tatsächlich in aller Öffentlichkeit. 11 Mrd. Dollar sollten es werden, versprach der CEO des Giganten.

Am Ende wurde die ursprüngliche Schätzung fast um das Doppelte überwunden: 13,4 Mrd. Dollar sind es geworden! Bei einer Umsatzrendite von mehr als 60 %. Das Unternehmen ist also tatsächlich ein Gigant.

Und jetzt kommen die nächsten Zahlen – die werden erneut alle Analysten auf die Folter spannen. Wenn es auch nur 20 Mrd. Dollar werden – bei über 60 % Umsatzrendite -, wird der Gewinn erneut einen Milliarden-Schub nach oben machen.

Wenn die Aktie in einem Jahr also gut 230 % gewonnen hat und übrigens in 3 Jahren 430 % und in 10 Jahren….

…. 21.062 % – Kursgewinn in 10 Jahren

… dann stehen doch die Chancen nicht schlecht, bei neuen Rekordzahlen wieder einen unfassbaren Gewinn schaffen zu können, oder?

Ich werde jedenfalls am 21.2. genau hinsehen, also schon in wenigen Stunden. Wenn Nvidia die Analysten wieder überrascht, dann können die Börsen sich warm anziehen.

Schon jetzt ist der Kurs auf Rekordniveau, oder 1,2 Euro fehlen. Das alles aber im Vorfeld der Zahlen – die wiederum den ganzen KI-Boom widerspiegeln werden.

Ob am Ende wieder 2.1062 % drin sind, weiß ich natürlich nicht. Aber die Börsen spüren diese Spannung vor den KI-Zahlen jetzt schon.

Ich bin dabei. Ich beobachte und analysiere für Sie.

Dass die Aktie gut 21.062 % in zehn Jahren gewonnen hat, ist kein Zufall. Vielmehr haben die Börsen genau diesen Technologie-Wert so würdigen wollen – die Aktie ist in einem gigantischen Aufwärtstrend mit immer neuen Rekorden. Es wäre schade, am 21.2 nicht genau hinzusehen. Und natürlich keine Sekunde dabei zu verpassen.

