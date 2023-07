Nvidia: Nichts hält die Aktie auf?!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leserinnen und Leser,

auch zum Beginn der neuen Woche überzeugte die Aktie von Nvidia. Die US-Amerikaner aus der KI-Branche – zumindest ist dies aktuell der Hype, an dem Nvidia Geld verdient – konnten etwa 1,5 % zulegen. Damit sind die vorhergehenden drei schwächeren Tage nicht gänzlich ad acta gelegt. Dennoch eröffnet sich schon wieder eine beeindruckende Chance.

Nvidia: Da hält nichts auf

Immer wieder stellen Analysten oder Kommentatoren in Frage, dass der KI-Hype wirklich so stark sein kann, wie er sich hier darstellt. Die US-Amerikaner haben noch am 23. August eine wichtige Präsentation der Quartalszahlen vor sich – da wird sich genau dies noch einmal bestätigen. Denn Nvidia wird einen Umsatz von ziemlich genau 11 Milliarden Dollar benennen können. Dieser Umsatz wird, dies ist häufig genug schon verlautbart worden,...