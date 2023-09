Nvidia: Mittelfristiges Kursziel von 545,77 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Gestern hat Nvidia am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +0,18% eine leichte Aufwärtsbewegung erreicht. In der vergangenen Handelswoche summierten sich die Ergebnisse jedoch auf -4,22%, was den Markt relativ pessimistisch stimmt. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Potenzial für Nvidia bei einem Kursziel von 545,77 EUR und somit einer Steigerungsmöglichkeit um +39,40%. Allerdings gibt es auch Analysten, die diese Einschätzung nicht teilen.

Aktuell empfehlen 38 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 12 verstehen sie als einen starken Kauf. Lediglich drei Experten vergeben ein “Halten”-Rating. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,66.

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass rund +94,34% der Analysten optimistisch sind bezüglich dieser Aktie und diese positive Einschätzung durch das Guru-Rating nochmals unterstrichen...