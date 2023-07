Nvidia: Mittelfristiges Kursziel bei 420,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia hat gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -2,66% hingelegt. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Summe der Verluste sogar -4,63%. Die Stimmung am Markt scheint pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 420,59 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, eröffnet sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von +5,61%. Jedoch teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

30 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 11 sehen sie optimistisch als Kauf an. Sieben Experten halten ihre Position weitgehend neutral und nur einer sagt ein “Verkauf” voraus. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beträgt somit +83,67%.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43...