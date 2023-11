Nvidia: Kurz vor dem Allzeittop!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia hat am Mittwoch die Börsen nicht mehr ganz so positiv stimmen können, wie in den Tagen zuvor. Es ging um -1,2 % abwärts. Dennoch sind die Aussichten derzeit nach den Analysen verschiedenster Schulen ausgezeichnet. Das Unternehmen marschiert direkt auf den höchsten Kurs aller Zeiten zu. Damit sind schon jetzt kaum noch Investoren im Minus – ein gutes Signal.

Der Aufwärtstrend ist und bleibt bei Nvidia stark

Der Aufwärtstrend ist und bleibt stark. Denn die Notierungen von Nvidia haben aktuell den sogenannten GD200 als Indikator für den langfristigen technischen Trend um mehr als 100 Euro überrundet – dies ist ein Vorsprung von über 30 %. Das wiederum zeigt, wie stark die Notierungen im Aufwärtstrend sind. Es gibt zudem kaum Hürden. Das KGV wird sich den Schätzungen nach auf 52 belaufen – dies waren vor einigen Wochen...