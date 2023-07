Nvidia: Kursziel von 424,76 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktienbewertung von Nvidia wird derzeit von Analysten kritisch beäugt und als nicht angemessen empfunden. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 424,76 EUR mit einem Potenzialzuwachs von +0,10% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 28.07.2023 verzeichnete Nvidia eine positive Entwicklung um +1,85%.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,43.

Am letzten Handelstag erreichte die Aktie ein Plus von +1,85 % und steigerte sich in den vergangenen fünf Handelstagen auf insgesamt +4,79 %. Die Marktstimmung ist entsprechend positiv gestimmt und optimistisch.

Die Mehrheit der Bankanalysten sind gleichermaßen zuversichtlich und schätzen das Aktienkursziel auf 424,76 EUR ein. Dies würde einen zusätzlichen Aufwärtspotenzialgewinn für Investoren in Höhe von +0,10% ermöglichen. Allerdings gibt es auch einige Stimmen im...