Nvidia: Kursziel für Aktie bei 545,89 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Nvidia-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt laut Experten um +40,51% über dem aktuellen Niveau.

• Am 22.09.2023 legt Nvidia um +0,83% zu

• Kurspotenzial von +40,51%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,66

Nvidia hat gestern an der Börse eine positive Entwicklung von +0,83% verzeichnet. Damit belaufen sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf -5,94%. Der Markt scheint aktuell also eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Nvidia liegt aktuell bei 545,89 EUR. Im Durchschnitt nehmen Bankanalysten an, dass sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +40,51 % ergibt – sofern sie richtig liegen und das Ziel erreicht wird. Ein schwacher Trend in jüngster Zeit hat jedoch dazu geführt , dass nicht alle Marktteilnehmer dieser Bewertung...