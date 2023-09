Nvidia: Das Kursziel beträgt 549,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia hat laut Analysten ein hohes Potenzial und ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 549,26 EUR.

• Nvidia legte am 29.09.2023 um +0,95% zu

• Eine hohe Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Guru-Rating von 4,66

• Die positive Einschätzung wird durch den Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert von Nvidia um +0,95%. Insgesamt verzeichnete die Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen Aufwärtstrend von +3,02%, was auf eine optimistische Marktstimmung hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt derzeit 549,26 EUR. Dies entspricht einer positiven Prognose und einem Potenzial von +33,59%. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch geteilt – einige teilen diese Einschätzung nicht.

Aktuell empfehlen rund +94,34% aller Analysten den...