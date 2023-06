Nvidia: Das Kursziel der Aktie liegt bei 367,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Nvidia-Aktie einen Kursrückgang von -4,19%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf ein Plus von +25,85% brachte. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Nvidia beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 367,99 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde das Potenzial für Investoren bei +2,78% liegen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 30 Analysten den Kauf der Aktie und weitere neun Experten sind ebenfalls optimistisch gestimmt und raten zum Kauf. Sieben bewerten die Aktie als “halten” und nur einer empfiehlt den Verkauf. Somit sind fast 83% aller befragten Analysten zumindest noch optimistisch.

Das Guru-Rating bleibt mit einem...