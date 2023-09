Nvidia: Kursziel bei 578,47 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der gestrige Handelstag an der Börse brachte eine negative Entwicklung für die Aktie von Nvidia mit sich. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich somit ein Verlust von -6,57%. Die Analysten jedoch sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für die Aktie bei 578,47 EUR liegt – was einem Potenzial von +34,57% entspricht.

• Am 07.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -2,02%

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +34,57%

• Laut Guru-Rating bleibt das Rating unverändert bei 4,62

Das durchschnittliche Rating unter den Bankanalysten zeigt zudem auf einen “starken Kauf” (36 Analysten) und eine optimistische Einschätzung in Höhe von +92,31%. Lediglich vier Experten halten sich neutral bezüglich ihrer Bewertung (“halten”). Dennoch teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung.

Zuletzt zu erwähnen ist noch das...