Nvidia: Kursziel bei 367,64 EUR - Investoren können aufatmen

Die Aktie von Nvidia hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +6,01% erzielt. Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen eine weitere positive Entwicklung um +0,62%. Die Bankanalysten sind daher optimistisch gestimmt.

Das aktuelle Kursziel für Nvidia beträgt laut Expertenmeinung 367,64 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätten Investoren einen Gewinn in Höhe von -0,57%.

Insgesamt haben derzeit 30 Analysten die Meinung vertreten, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Weitere neun Experten teilen zwar auch eine positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen (Rating “Kauf”), jedoch nicht so euphorisch wie ihre Kollegen. Sieben Analysten geben...