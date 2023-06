Nvidia: Kursziel bei 366,37 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia-Aktien sind derzeit nach Expertenmeinung unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt um +1,32% über dem aktuellen Preis.

• Nvidia verzeichnete am 09.06.2023 einen Anstieg von +1,24%

• Das Kursziel für die Aktie beträgt 366,37 EUR

• Nvidia erreicht ein unverändertes Guru-Rating von 4,45

Gestern legte die Nvidia-Aktie an der Börse um +1,24% zu. Damit ergibt sich in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – eine Bilanz von -0,47%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein.

Ob sich die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erhofft hatten? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Nvidia-Aktie liegt bei 366,37 EUR laut Einschätzung der Bankanalysten. Wenn sie Recht haben sollten, bietet dies Investoren aktuell ein Potenzial von...