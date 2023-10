Nvidia: Kurspotenzial von 28,37% - Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie wird nach Ansicht der Analysten aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 550,82 EUR und damit um +28,37% höher als derzeit.

• Am 10.10.2023 verzeichnete die Nvidia-Aktie eine Kursentwicklung von -0,01%

• Durchschnittliches Kursziel beträgt 550,82 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,66

Am gestrigen Handelstag konnte die Nvidia-Aktie zwar nur ein minimales Plus von -0,01 % verbuchen; über eine volle Woche gesehen summierte sich das Wachstum jedoch auf +2,79%. Insgesamt scheint der Markt also relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet hatten ist die Stimmung definitiv positiv einzuschätzen.

Aktuell gehen Branchenspezialisten davon aus, dass ein mittelfristiges Ziel für den Aktienkurs bei durchschnittlich 550.82 EUR erreicht...