Nvidia: Kurspotenzial von +23,20% laut Analysten - Zielkurs 542,87 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens Nvidia wird nach Meinung von Bankanalysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 542,87 EUR und bietet damit Investoren ein potenzielles Kurswachstum von +23,20%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklung des schwachen Trends.

Am vergangenen Handelstag verzeichnete Nvidia am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,02%. In den letzten fünf Tagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -3,43%. Trotzdem sind sich aktuell 38 Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf. Weitere 12 Experten sehen das Unternehmen optimistisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Nur drei Analysten positionieren sich neutral mit einer Haltebewertung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,66. Der Anteil der positiv gestimmten Experten beläuft sich auf beeindruckende +94,34%.

