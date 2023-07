Nvidia - Künstliche Intelligenz treibt die Aktie zu neuen Rekorden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Hypergrowth-Wert Nvidia hat am 18.07.2023 erneut ein neues All-Time-High von 425,00 EUR erreicht und setzte damit den Erfolgskurs fort. Seit dem 20.01.2023 befindet sich die Nvidia-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend und konnte in diesem Zeitraum einen Wertzuwachs von beeindruckenden +174,35% verzeichnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt derzeit +84,52%. Im laufenden Jahr hat die Nvidia-Aktie bereits um beachtliche 220% zugelegt. Dieser Anstieg ist eng mit dem Boom der künstlichen Intelligenz verbunden, einer Revolution, die sich rasch ausbreitet.

Die künstliche Intelligenz hat in den letzten Jahren eine enorme Verbreitung erfahren. Von starren Softwarelösungen, die auf festgelegte Anfragen reagierten, entwickelt sich die künstliche Intelligenz zu Algorithmen, die eigenständig Informationen verknüpfen und...