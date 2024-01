Nvidia: Jetzt zum neuen Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia hat am Freitag die Woche mit einem Minus von -1,1 % beenden müssen. Das gilt indes noch nicht als dramatisch. Schließlich hat der Konzern am Aktienmarkt in den vergangenen Tagen einen neuen Rekord aufgestellt. Die Aktie gewann binnen der zurückliegenden fünf Handelstage immerhin gut 8 %. Das bedeutete auch, dass der Kurs auf gut 568 Euro stieg – dem höchsten Kurs aller Zeiten.

Die Aussichten sind für Nvidia unverändert gut

Das ist der Lohn für den KI-Boom, den die Aktie nun an den Märkten quasi auskostet. Die Ergebnisse werden für das laufende Jahr 2024 den Schätzungen nach noch einmal besser. Der Umsatz soll von gut 58 Milliarden Dollar im Jahr 2023 auf dann gut 91 Mrd. Dollar steigen. Die Gewinne würden von 27 Mrd. Dollar auf gut 45 Mrd. Dollar explodieren! Das sind Fundamente für die gegenwärtige Entwicklung!

