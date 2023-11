Nvidia: Jetzt kommt alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia wird in wenigen Tagen seine Quartalszahlen bekanntgeben. Sehr erfreulich, so die Meinung von Analysten, die auf steigende Kurse setzen. Am Freitag jedenfalls konnte die Aktie immerhin ein Plus von mehr als 2,6 % für sich verbuchen. Das ist eine sehr gute Botschaft: Mit gut 450 Euro fehlen nur noch rund 20 Euro zum Allzeithoch.

Nvidia: Es läuft einfach

Bei dem Titel läuft es derzeit einfach. Die Notierungen sind in einer Woche um mehr als 7,7 % nach oben geklettert. Das ist gleichfalls ein positives Signal – denn zuvor waren kritische Stimmen laut geworden.

Niemand kann verlässlich sagen, wie die Quartalszahlen ausfallen. Denn Nvidia hat ohnehin einen Rekord im KI-Boom geschafft. Die Ausmaße sind wie im 2. Quartal noch unklar. Analysten aber bleiben sehr zuversichtlich! Die Schätzungen gehen auf Kurse von annähernd 600...