Nvidia: Explosive Potenzial nicht nur durch Quartalszahlen!

Am 23. August enthüllt Nvidia seine neuesten Geschäftsergebnisse, doch eine spannende Veranstaltung wenige Tage danach könnte mehr Licht auf die langfristige Ausrichtung des US-Chipgiganten werfen.

Die jährliche Konferenz “Hot Chips”, bei der führende Prozessor- und Systemarchitekten über die Zukunft der Computerindustrie debattieren, findet dieses Jahr am 28. und 29. August statt. Nvidia wird ebenfalls an dieser wichtigen Versammlung teilnehmen.

GPUs und KI: Keynote von Bill Dally, Chefwissenschaftler von Nvidia

Vor kurzem hat das amerikanische Chipunternehmen bekannt gegeben, dass ihr Chefwissenschaftler Bill Dally am zweiten Tag der Konferenz eine Hauptrede halten wird. In seiner Präsentation wird sich Dally mit den Fortschritten in Grafikprozessoren (GPUs) befassen und darstellen, wie diese Technologie verschiedene...