Nvidia: Es wird immer besser!

Nvidia ist auch am Donnerstag an den Märkten weiter aufwärts geklettert. Es wird immer besser, so die Hoffnung von Analysten und vor allem Investoren. Am 21. November wird das Unternehmen aus Sicht von Analysten und Investoren sicherlich interessante, im Sinne von “aufschlussreiche” Daten bekannt geben können. Die Notierungen sind dann aus Sicht der Investoren zumindest auf dem Prüfstand. Die Erwartungen bleiben aktuell hoch.

Nvidia: Hohe Erwartungen

Für das laufende Jahr sehen Analysten derzeit insgesamt ein KGV von 48,5. Die Zahl sieht derzeit recht hoch aus. Sie ist tatsächlich niedrig, da das KGV noch vor Monaten bei ca. 80 avisiert wurde. Das wäre ein massiver Rückgang, der nur auf die steigenden Gewinne zurückzuführen ist.

Das KGV 2024 beläuft sich auf den gegenwärtigen Schätzungen auf einen Wert von 31. Auch dieses...