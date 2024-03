Nvidia: Damit konnte kaum jemand rechnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia marschiert weiter. Die Amerikaner haben nach ihren beeindruckenden Zahlen zum 4. Quartal 2023 und zum 1. Quartal 2024, das lediglich geschätzt worden ist, nun 1,1 % am Montag gewonnen. Per Wochenfrist sind es insgesamt gut 5 % Plus gewesen. Die Aktie ist in Bestform und schlägt jeweils sein eigenes Allzeithoch.

Die große Frage ist natürlich dennoch erlaubt: Wie weit kann ein solcher Trend tragen? Die Antworten fallen derzeit noch verschieden aus.

Nvidia: Die Schätzungen laufen auseinander

Chartanalysten gehen noch immer davon aus, dass die Kurse massiv gewinnen können. Denn bei Allzeithochs wie aktuell sichtbar gibt es keine nennenswerten Hürden mehr auf dem Weg nach oben. Ob die Aktie 800, 900 oder 1.000 Euro erreichen kann, werden Chartanalysten sicherlich nicht sagen.

Trend-Analysten verweisen darauf, dass der Titel immerhin den GD100 oder den GD200 jeweils um weit über 20 % überwunden hat. Das sind klare Signale dafür, dass der Trend eine immense Stärke angenommen hat.

Die Aktie ist bei den wirtschaftlich orientierten Analysten gleichfalls gut gelitten. Denn der Titel hat Chancen, dass der Umsatz 110 Mrd. Dollar Umsatz im laufenden Jahr erreichen wird. Bei einer Marktkapitalisierung von gut 2 Billionen Dollar und hoher Rentabilität ist der Kurs noch nicht extrem davongelaufen.

