Nvidia: Da ist noch mehr drin!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nvidia beginnt wieder, sich am Aktienmarkt nach oben zu schieben. Am Mittwoch ging es um gut 1,1 % aufwärts. Das ist noch kein Triumphmarsch. Allerdings sind die Notierungen in den vergangenen nun elf Monaten bereits um gut 222 % geklettert. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn es zwischenzeitlich kleinere Pausen gibt.

Die Aktie befindet sich unverändert im massiven Aufwärtstrend, da sind sich die meisten Analysten sicherlich einig. Fraglich ist angesichts des [...]