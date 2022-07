Nvidia: Comeback an der Nasdaq!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia ist dieser Tage wieder in aller Munde. Das Technologie-Unternehmen, das unter anderem für Grafikhardware verantwortlich zeichnet, konnte an der Nasdaq zuletzt ordentlich zulegen. Die Entwicklung scheint sich am Mittwoch fortzusetzen, womit neue Chancen entstanden sind. Die Notierungen legten an den deutschen Börsen mit dem Plus von 2,4 % ordentlich zu. Im Handel an der Nasdaq hat Nvidia am Vortag… Hier weiterlesen