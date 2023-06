Nvidia: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +13,44% - 430,56 EUR als mittelfristiges Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie des US-amerikanischen Technologieunternehmens Nvidia hat gestern an der Börse ein Plus von +1,05% verzeichnet. Damit setzt sich eine positive Entwicklung fort: In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei insgesamt +1,52%. Die Stimmung unter Analysten ist unmissverständlich.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Nvidia auf 430,56 EUR geschätzt. Sollte es eintreffen, ergeben sich Investoren mit einem aktuellen Investment ein Kurspotenzial in Höhe von +13,44%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – trotzdem empfehlen derzeit 83,67% aller Analysten die Aktie zu kaufen oder zumindest zu halten.

Zwar sind einige Meinungen noch neutral (7), aber immerhin finden siebenzehn Kaufempfehlungen sowie eine Verkaufsempfehlung statt. Das Guru-Rating bleibt dabei konstant hoch bei einer...