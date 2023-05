Nvidia: Analysten sehen weiterhin Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nach Ansicht von Experten ist die Nvidia-Aktie derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 262,56 EUR, was Investoren ein Potenzial von -0,05% bietet. Die Aktie hat sich in den letzten fünf Handelstagen um +4,98% verbessert und liegt aktuell bei einem Wert von 262,56 EUR.

• Am 10.05.2023 stieg der Finanzmarktanteil des Unternehmens auf +0,82%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,33

• Der Optimismus der Bankanalysten spiegelt sich wider in einem Anteil von 75% an optimistischen Bewertungen

Die Mehrheit der insgesamt 64 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für interessant genug zum Halten.

28 Experten bewerten das Unternehmen als stark kaufenswert und weitere 25 Empfehlungen lauten “Kauf”. Lediglich elf Analysten vergeben das Rating “Halten”, während kein einziger eine Verkaufsempfehlung...