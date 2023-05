Nvidia: Analysten sehen das wahre Kursziel bei 272,56 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia hat gestern eine positive Kursentwicklung von +2,54% am Finanzmarkt verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf insgesamt +24,92%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Nvidia-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 272,56 EUR – ein gutes Potenzial für Investoren mit einer Rendite in Höhe von -24,93%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trend-Entwicklung. Derzeit sind 28 Analysten der Meinung, die Aktie sei ein starker Kauf und weitere neun bewerten sie als “Kauf”. Nur elf Experten sehen sie als Halten an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,35. Zum jetzigen Zeitpunkt sind etwa drei Viertel aller Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt – ein...