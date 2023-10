Nvidia: Analysten sehen Kursziel bei 551,17 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia hat in der vergangenen Woche eine neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Handelstag konnte jedoch ein leichtes Plus von +0,31% verzeichnet werden. Die Bankanalysten sind sich einig darüber, dass das wahre Kursziel aktuell bei 551,17 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, bietet sich Anlegern somit ein Kurspotenzial von +29,63%.

• Nvidia entwickelt sich neutral mit einem wöchentlichen Plus von +0,10%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 551,17 EUR

• Von insgesamt 53 Experten raten 50 zum Kauf oder Halten der Aktie

Aktuell empfehlen sogar knapp über 94% aller befragten Analysten den Kauf der Aktie. Lediglich drei Experten bewerten die Aussichten als “neutral”. Insgesamt bewerten sie die Aktie mit einem Guru-Rating von 4,66 – unverändert im Vergleich zur vorherigen Einschätzung.

Obwohl...