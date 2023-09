Nvidia: Analysten sehen Kursziel bei 541,91 EUR - ein Potenzial von +26,93%

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Mit einem Plus von +0,48% am gestrigen Handelstag erreicht die Aktie von Nvidia eine Performance von -5,67% in der vergangenen Woche. Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 541,91 EUR liegt.

• Am 11.09.2023 legte die Nvidia-Aktie um +0,48% zu

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Kurspotenzial bei +26,93%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,66

38 von insgesamt 53 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere zwölf Experten beurteilen sie optimistisch als “Kauf”. Lediglich drei Analysen vergeben ein neutrales Rating mit “halten”.

Das Guru-Rating für Nvidia ist weiterhin stabil auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”. Wer sich an dieser Einschätzung orientiert und dem Unternehmen auch weiterhin positive Entwicklungen zutraut, kann möglicherweise vom mittelfristigen Potenzial...