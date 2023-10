Nvidia: Analysten erwarten ein Kursziel von 546,93 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia hat am gestrigen Tag am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,29% verzeichnet und die vergangene Handelswoche mit einem Plus von +2,57% abgeschlossen. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch für das Unternehmen.

Das mittelfristige Kursziel für Nvidia liegt bei 546,93 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten sollten, können Investoren ein Potenzial in Höhe von +23,80% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend des Unternehmens.

Aktuell bewerten 38 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 12 sehen sie optimistisch als Kauf an. Drei Experten haben eine neutrale Bewertung “halten” vergeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei hohen 4,66 Punkten. Insgesamt sind somit +94,34% der Analysten noch immer optimistisch...