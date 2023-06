Nvidia: Analyse des Kursziels bei 361,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Nvidia am Finanzmarkt um +0,09% zu. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen einen positiven Trend von +8,13%. Der Markt scheint also recht optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Nvidia liegt aktuell bei 361,04 EUR. Dies entspricht einer Abweichung von -7,47% vom aktuellen Kurs. Obwohl dies ein erheblicher Wertverlust ist, sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Tatsächlich gibt es derzeit 30 Bankanalysten, die die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere neun Experten sehen sie als Kauf an. Sieben Analysten haben eine neutrale Position und nur einer sieht das Potenzial für einen Verkauf.

Die positive Stimmung spiegelt sich auch im Guru-Rating wider: Es bleibt unverändert auf dem Niveau “Guru-Rating ALT”. Insgesamt betrachtet sind 82,98% der Analysten...