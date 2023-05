Nvidia: Aktuelle Meinung der Analysten zur Bewertung - Kursziel 242,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie von Nvidia wird nach Einschätzung von Experten aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Potenzial liegt ca. -7,69% unter dem gegenwärtigen Marktpreis.

• Am 15. Mai 2023 stieg die Nvidia-Aktie um +0,53%

• Laut Bankanalysten liegt das Kursziel von Nvidia bei 242,35 EUR

• Guru-Rating für Nvidia bleibt unverändert bei 4,33

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Nvidia einen Anstieg um +0,53%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt die Veränderung insgesamt -0,28%, was auf eine eher neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten haben könnten, ist ihre Meinung eindeutig: Das gegenwärtige Kursziel für Nvidia beläuft sich auf 242,35 EUR.

Die Mehrheit der befragten Analysten hält es mittelfristig für realistisch und schätzt das potentielle...