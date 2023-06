Nvidia: Aktuelle Bewertung und Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie ist laut Experten derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 367,04 EUR, was einem potentiellen Gewinn von -2,08% entspricht.

• Am 02.06.2023 stieg die Nvidia-Aktie um +1,44%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 367,04 EUR

• Das Guru-Rating bleibt bei 4,45

Gestern legte die Nvidia am Finanzmarkt um +1,44% zu und erzielte damit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +3,58%. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 367,04 EUR. Dies würde aktuell einen potentiellen Gewinn von -2,08% bedeuten. Ein Teil der Analysten teilt diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends nicht.

Insgesamt empfehlen jedoch etwa +82,98% der Analysten den Kauf der Aktie (30 starke Kaufempfehlungen; neun...