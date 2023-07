Nvidia: Aktuell nicht richtig bewertet mit Kursziel von 420,59 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Nvidia ein Minus von -2,66%. In den vergangenen fünf Tagen gab es eine negative Kursentwicklung in Höhe von -4,63%. Doch laut Analysten ist die aktuelle Stimmung am Markt eher pessimistisch und die Aktie somit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Nvidia liegt bei 420,59 EUR. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, ergibt sich ein Potenzial von +5,61% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 49 befragten Experten empfehlen 41 (83,67%) einen Kauf oder halten ihn zumindest für aussichtsreich. Nur einer rät zum Verkauf der Aktie. Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43 Punkten.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Nvidia-Aktie hat trotz jüngster Schwäche weiterhin großes Potential und...