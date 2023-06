Nvidia - Aktienkurs explodiert und KI-Boom!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Aktienkurs von Nvidia (ISIN: US67066G1040) hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Entwicklung verzeichnet und ist innerhalb der letzten 7 Tage um mehr als 27% gestiegen. Diese Rally liegt jedoch nicht nur an einem soliden Wachstum über die letzten Jahre hinweg, sondern auch an dem enormen KI-Boom, welcher die Auftragsbücher des Halbleiterproduzenten füllt. Nvidia ist vor allem für seine Grafikkarten bekannt, aber der Fokus des Unternehmens könnte sich möglicherweise von Gaming hin zu Rechenzentren verlagern. CEO Jensen Huang berichtet, dass Nvidia derzeit enorme Nachfrage für die Aufrüstung von Rechenzentren verzeichnet. Die Hersteller von generativen Sprach- und Bildmodellen benötigen für den anhaltenden KI-Hype enorm viel Rechenleistung, die Nvidia gerne bereitstellen möchte. Die kürzlich präsentierten...