Nvidia Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Signal der technischen Analyse, bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Nvidia liegt bei 5,58, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, hat einen Wert von 21,96 und wird ebenfalls als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nvidia auf 429,86 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 616,17 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +43,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 505,76 USD, was einem Abstand von +21,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Nvidia hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Analysten für die Nvidia-Aktie ist derzeit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 25 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 447,41 USD, was einem Abwärtspotenzial von -27,39 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt. Alles in allem erhält Nvidia daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nvidia-Analyse.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...