Nvidia-Aktie: Das wartet auf die Börsen!



Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Nvidia läuft inzwischen wieder rund. Die US-Amerikaner sattelten am Mittwoch an den Märkten um 0,4 % gemächlich auf. Das Ergebnis über die vergangenen fünf Tage ist schon deutlicher: Nvidia liegt mit einem Plus von gut 12 % sehr stark im Rennen. Die Börsen warten offenbar nicht mehr ab, bis Nvidia seine Quartalszahlen bekannt gibt. Die werden am 21. November präsentiert. Die Börsen sind schlicht zuversichtlich.

KI-Boom: Das KGV ist wichtig

Die Zuversicht ist nicht verwunderlich. Dies lässt sich etwa an der Relation zwischen der Marktkapitalisierung und dem Gewinn des Unternehmens ablesen. Denn das KGV beläuft sich bei nur geschätzten Jahresergebnissen von ca. 23,6 Mrd. Dollar aktuell auf 48. Das ist viel – oder? Nein, im Vergleich nicht. Nvidia hatte noch vor Monaten ein KGV in Höhe von 75 bis 80. Bei deutlich steigenden...