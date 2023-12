Nvidia Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Nvidia in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Nvidia deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche konnte Nvidia in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 195,17 Prozent erzielen. Dies stellt eine Outperformance von +172,36 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Nvidia mit 189,36 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Nvidia von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale identifiziert, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Empfehlung für die Messung der Anleger-Stimmung ergibt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich aktuell eine negative Differenz von -2,16 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dessen erhält Nvidia eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Nvidia kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nvidia-Analyse.

Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...