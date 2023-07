Nvidia Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Für die Aktie Nvidia aus dem Segment "Halbleiter" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 15.07.2023, 06:46 Uhr, ein Kurs von 454.69 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Nvidia investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,04 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 13,16 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Nvidia 24 mal die Einschätzung buy, 6 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Nvidia-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (3 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 454,69 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -36,26 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 289,8 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,63. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Nvidia zahlt die Börse 26,63 Euro. Dies sind 73 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 99,42. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

