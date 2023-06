Nvidia-Aktie verpasst? 2 Top-Aktien mit 10X-Potenzial

Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) ist wohl das jüngste Beispiel, das die Investorenwelt bewegt. Zuletzt schaffte der US-amerikanische Hersteller von Halbleitern einen Quantensprung beim Aktienkurs (nach hervorragenden Quartalszahlen) sowie das Knacken einer Börsenbewertung von einer Billion US-Dollar.

Damit steigt die Nvidia-Aktie zumindest in den Bereich der billionenschweren Ultra-Large-Caps auf. Ob die US-Aktie noch attraktiv ist, soll heute nicht unser Thema sein. Fakt ist jedoch, dass es für eine weitere Aktienkursverdopplung einen Börsenwert von 2 Billionen US-Dollar braucht. Wie wahrscheinlich das ist, darüber können wir uns mit Sicherheit trefflich streiten.

Blicken wir stattdessen jedoch lieber auf zwei Top-Aktien, die in gewisser Weise das nächste Nvidia werden könnten. Oder jedenfalls ein 10X-Potenzial besitzen und Investoren, die heute investieren, vermögender machen können.

Die nächste Nvidia-Aktie? Axon Enterprise

Für mich ist Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) ein Kandidat, der mittel- bis langfristig auf den Spuren von Nvidia laufen könnte. Wobei: Eine Billionen-US-Dollar-Börsenbewertung sehe ich eigentlich nicht. Mit einer momentanen Marktkapitalisierung in Höhe von 14,8 Mrd. US-Dollar muss es das auch nicht werden. Selbst mit einer Verzehnfachung wären „lediglich“ 148 Mrd. US-Dollar nötig. Das entspräche gerade einmal rund 15 % dessen, was Nvidia auf die Waage bringt.

Steigen wir tiefer in die Materie von Axon Enterprise ein. Das US-Unternehmen ist führend im Bereich der Sicherheitstechnologie. Sowohl in der Hardware, was Taser und Bodycams angeht, als auch im Software-Bereich, zum Beispiel mit Evidence.com, Respond oder My90. Unter diesen drei Namen kann man sich jeweils eine Plattform für digitales Beweismittelmanagement, insbesondere das Speichern und Bearbeiten der Bodycam-Daten vorstellen, sowie smarte Leitstellentechnologie und die Möglichkeit, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu interagieren.

Axon Enterprise besitzt ein riesengroßes Potenzial. Das US-Unternehmen adressiert bei einem Jahresumsatz von zuletzt ca. 1,2 Mrd. US-Dollar ein Gesamtmarktpotenzial von 50 Mrd. US-Dollar. Insbesondere die Cloud- und Service-Lösungen versprechen ein gigantisches Potenzial. Wobei der US-Markt mit ca. 25 % Marktdurchdringung derzeit die größten Verhältnisse vorweist, der Rest der Welt ist im Querschnitt zu nicht einmal 5 % erschlossen. Sprich: Wir sehen, dass das Management noch viel erreichen kann.

Zuletzt ist Axon Enterprise mit einem Nettoergebnis von 147 Mio. US-Dollar profitabel gewesen. Operative Margen in Höhe von 75,5 % (Cloud), 41,8 % (Sensoren) und 61,6 % (Taser) zeigen, dass das Unternehmen auf einem guten Weg ist, zu wachsen und zu skalieren. Aus diesen vielen Gründen könnte Axon Enterprise eine spannende Wahl sein, wenn man die nächste Nvidia-Aktie sucht.

The Trade Desk: Revolutionieren wir den Werbemarkt

Die zweite mögliche nächste Nvidia-Aktie könnte The Trade Desk (WKN: A2ARCV) sein. Im Vergleich zu Axon Enterprise ist das ebenfalls aus den USA stammende Unternehmen mit einem Börsenwert von 36,3 Mrd. US-Dollar einen Tick größer. Jedoch braucht es auch hier keine Billionen-US-Dollar-Börsenbewertung, um noch ein 10X-Potenzial zu entfalten.

The Trade Desk adressiert den Bereich digitaler Werbung. Genauer gesagt setzt das Management auf programmatisches Advertising, das Sender und Empfänger thematisch während des Ladens einer Internetseite näher zusammenbringt. Gleichzeitig etabliert man eine neue Lösung im Vergleich zu den bislang gängigen Cookies. Unified ID Solution (UID) in der Version 2.0 findet immer mehr Anwendung. Das könnte eine neue Art und Weise sein, wie Werbung sich in den Weiten des WWW zukünftig ausbreitet.

Inzwischen spricht das Management von The Trade Desk davon, dass man einen billionenschweren Gesamtmarkt adressieren könnte. Mit zuletzt 383 Mio. US-Dollar Umsatz im Q1 des Jahres 2023 ist man davon zwar noch meilenweit entfernt. Das unterstreicht jedoch bloß das noch vorhandene Potenzial. Dafür ist The Trade Desk mit einem Nettoergebnis von zuletzt 9 Mio. US-Dollar (im Jahr 2022 mit 53 Mio. US-Dollar) profitabel. Auch das könnte eine Next-Nvidia-Growth-Story mit jeder Menge Potenzial, jedoch in einem noch vergleichsweise jungen Stadium sein.

