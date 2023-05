Nvidia: Aktie unterbewertet - Kursziel 368,50 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Nvidia-Aktie ist derzeit nach Ansicht von Analysten nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 368,50 EUR (-2,33% vom aktuellen Preis entfernt).

• Nvidia legte am 30.05.2023 um +3,85% zu.

• Kursziel für die Aktie von Nvidia beträgt 368,50 EUR.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,45.

Gestern verzeichnete Nvidia eine positive Entwicklung an den Finanzmärkten mit einem Plus von +3,85%. In den letzten fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +31,79%, was auf einen optimistischen Markt hindeutet.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob Bankanalysten erwartet hatten eine solche Entwicklung zu sehen. Die Stimmung scheint jedenfalls eindeutig positiv zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Nvidia liegt aktuell bei 368,50 EUR laut Analyse der Bankanalysten. Wenn ihre Prognosen zutreffen...