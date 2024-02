Nvidia-Aktie: Das sind starke Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nvidia ist und bleibt derzeit auf dem Weg nach oben. Die Amerikaner haben am Mittwoch sehr gute Zahlen geliefert. Die Umsätze sind mit 22,1 Mrd. Dollar erneut höher ausgefallen, als die Analysten dies erwartet haben. Damit hat die Aktie aus Sicht von Beobachtern alle Chancen, die nächsten Rekorde aufzustellen.

Denn auch für das erste Quartal 2024 hat Nvidia seine Prognose abgegeben. Die hat es nun in sich.

24 Milliarden Dollar: Es gibt einfach so gut wie kein Ende

Das Unternehmen unterstellt Umsätze in Höhe von 24 Mrd. Dollar. Das wären dann fast doppelt so viel wie noch vor neun Monaten im 2. Quartal 2023, als gleichfalls Analysten sich schon sehr erstaunt zeigten und die Rekordumsätze einfach unterschätzten. Insofern ist Nvidia in bester Verfassung – meinen die Analysten gleichfalls.

